Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Es ist nicht so, als sei es jemals leise gewesen um Thomas Müller. Weder war es das auf dem Rasen in der Fröttmaninger Arena noch im Büro an der Säbener Straße, wo er im Laufe seiner unendlichen Karriere so viele Verträge mit den unterschiedlichsten Gehältern und Geltungsdauern gezeichnet hat, dass man sich fragt, wie er das eigentlich hinbekommen hat? Dass man permanent das Gefühl hatte, die halbe Welt sei hinter Müller her, obwohl er ja doch immer beim FC Bayern geblieben ist.