Moderatorin Anna Dreher spricht mit den FC-Bayern-Reportern Sebastian Fischer und Philipp Schneider darüber, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist. Ist der Schritt nachvollziehbar oder schadet sich der Klub damit? Was heißt es konkret, wenn die Entscheidung laut Sportvorstand Max Eberl aufgrund der künftigen Struktur der Mannschaft getroffen wurde? Was für ein Verein wird der FC Bayern ohne Müller sein? Und wieso war er so wichtig?

