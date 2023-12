Thomas Müller beim FC Bayern:Die nächste Absage ans Phantasialand

Die Fans aus München und Stuttgart hatten das nicht beabsichtigt, aber sie bereiteten mit ihrem Schweigen einem der Protagonisten des Abends die Bühne. Weil sie in den ersten zwölf Minuten der Partie am Sonntag gegen den Investorendeal der Deutschen Fußball Liga protestierten, war es ziemlich ruhig in der Münchner Arena. Man hörte mal hier ein Raunen und dort ein Rufen, man hörte das Ploppen des Balls, und man hörte: Thomas Müller.

Seine Anweisungen klangen noch mal kurz wie während der Geisterspiele in der Pandemie, als die Welt diesen ihr doch längst so gut bekannten bayerischen Fußballer mit dem Spitznamen "Radio Müller" durch sein ständiges Antreiben und Moderieren auf dem Platz noch mal etwas besser kennengelernt hatte. Und diese Anweisungen waren am Sonntag einer von vielen Belegen dafür, dass Müller weiterhin omnipräsent ist in der Welt des FC Bayern, obwohl Einsätze in der Startelf wie beim 3:0 gegen den VfB gerade eher die Ausnahme sind. Dass Müller, 34, weiterhin ein wichtiger Spieler des Klubs bleiben will, war ihm dabei deutlich anzumerken.

"Ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass ich zumindest selbst überzeugt bin, dass ich der ganzen Truppe was geben kann. Jetzt muss ich nur noch den Trainer überzeugen, dass der davon auch häufiger überzeugt ist", sagte er im TV-Interview mit Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Später, inzwischen ohne Weihnachtsmütze, berichtete er davon, "mit dem CEO", Jan-Christian Dreesen, "ein tolles Gespräch" geführt zu haben. Um einen neuen Vertrag sei es dabei nicht gegangen. Aber vielleicht musste es das auch gar nicht mehr.

Zwei Tage später hat der FC Bayern jedenfalls bekannt gegeben, was sich in den vergangenen Wochen schon andeutete: Müller, 34, hat seinen bislang bis 2024 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In der Mitteilung ließ sich Dreesen mit dem Satz zitieren, Müller bleibe "das M im Mia san Mia".

Zwei Tage später, vor dem letzten Spiel des Jahres für den FC Bayern in Wolfsburg an diesem Mittwochabend, stand die Verlautbarung von Müllers Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2025 jedenfalls kurz bevor: "Es ist nur eine Frage von Tagen oder Stunden, bis es bekannt gegeben wird", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Montagabend in einer Talkshow bei ServusTV.

Trainer Tuchel dürfte inzwischen alle Fallen kennen, in die er bei Fragen zu Thomas Müller tappen kann

Seit mehr als 23 Jahren ist Müller nun beim FC Bayern, 2008 hat er sein erstes Spiel für die Profis gemacht, 684 Mal hat er für den Klub gespielt, bis zum Rekord von Sepp Maier fehlen noch 22 Einsätze. Seit Jahren wird sein Vertrag jährlich verlängert, so wie zuletzt auch bei Manuel Neuer. Trotzdem gab es auch diesmal wieder die fast schon üblichen Gerüchte über einen möglichen Vereinswechsel zum Ausklang der Karriere.

Im Frühjahr, gegen Ende der vergangenen Saison, beschäftigte ihn das so sehr, dass Müller sich für seinen Instagram-Kanal mit einem der Pferde auf seinem Hof in Otterfing fotografieren ließ. "Wenn du Zeitung lesen könntest King D'avie ..." schrieb er dazu, samt Hashtag: "#jetztwirdsdannlangsamwild". Ein paar Tage später sagte er zu den Gerüchten: "Das muss ich ins Phantasialand schieben."

Auslöser für die Spekulationen gab es damals allerdings einige. Nicht nur, dass Trainer Thomas Tuchel Müller oft auf der Bank sitzen ließ, wie das sein Vorgänger Julian Nagelsmann auch schon gelegentlich getan hatte - Tuchel wählte dazu auch vor einer Partie gegen Manchester City die unglückliche Formulierung, es handle sich um kein Thomas-Müller-Spiel. Das verfolgte den Trainer dann wochenlang, als Müller zum Beispiel auch gegen Hertha BSC auf der Bank saß.

Seitdem sind einige ereignisreiche Monate beim FC Bayern vergangen, und es hat sich vieles geändert. Tuchel dürfte inzwischen alle Fallen kennen, in die er bei den wöchentlichen Journalisten-Nachfragen zu Müller tappen kann, und er umgeht sie akribisch. Neulich etwa, als Müller in Köln 90 Minuten auf der Bank saß, sagte Tuchel von sich aus: "Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir Thomas noch aufs Feld kriegen", bloß habe ihm leider die "zündende Idee" gefehlt. Und Tuchel lässt auch keine Gelegenheit aus, seine Wertschätzung für den Ur-Bayern in seinem Kader zu beschreiben.

Für Müller sprechen nicht die Statistiken, sondern die Momente

Was sich allerdings nicht geändert, sondern eher verfestigt hat, ist Müllers Rolle: Nicht nur beim FC Bayern, sondern auch im Nationalteam ist er kein Stammspieler mehr. Unter Bundestrainer Nagelsmann stand er in einer von vier Partien in der Startelf, beim FC Bayern in dieser Saison nur in fünf Ligaspielen. Meistens erhielt Jamal Musiala auf der Position hinter Stürmer Harry Kane den Vorzug, manchmal auch Eric Maxim Choupo-Moting. Die alte Weisheit von Louis van Gaal, wonach Müller immer spielt, gilt längst nicht mehr.

Nun wäre es natürlich vermessen zu glauben, Müller setze sich trotz seines hohen Fußballeralters auch nur eine Minute freiwillig auf die Bank. Aber er gibt sich augenscheinlich mit Erfolg große Mühe, die Rolle anzunehmen. Er sei "unabhängig von meiner bisherigen Karriere" inzwischen "ein ganz normaler Kaderspieler", sagte er etwa Anfang Oktober in Kopenhagen. Er konnte das damals allerdings auch deshalb genüsslich vortragen, weil er nach seiner Einwechslung in der Champions League in Kopenhagen mit einer herrlich müller-artigen, rumpelig-eleganten wie schlauen Torvorlage samt effizienter Raumdeutung und Hüfteinsatz gegen seinen Gegenspieler zum entscheidenden, ganz und gar nicht normalen Spieler des Abends geworden war.

Es sind nicht unbedingt die Statistiken, die für ihn sprechen, sondern die Momente, nicht nur im Spiel. Beim 1:5-Debakel in Frankfurt war er es, der ein kämpferisches TV-Interview gab und forderte, nun müsse der "Wut-Motor" anspringen. Nach dem anschließenden 1:0 in Manchester feierte er noch beim Sprinten mit den Ersatzspielern mit den Fans, rutschte unter dem Jubel aus der Kurve auf den Knien über den Rasen. Und vor dem Sieg gegen Stuttgart war es vor allem Müller, der Aleksandar Pavlovic Mut zusprach - so berichtete es der 19-Jährige nach seinem unerwarteten Einsatz in der Startelf als Ersatz für den grippekranken Joshua Kimmich.

Müller selbst spielte gegen Stuttgart vor allem, weil in Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei offensive Konkurrenten verletzt fehlen. Aber wie ein Ersatzmann wirkte er keine Sekunde lang. Er war ja nicht nur laut. Er leitete auch nach nicht mal zwei Minuten das 1:0 ein.