Von Christof Kneer

Es ist wohl nicht mehr zu vermeiden, dass am Samstag in München wieder ein Fußballspiel stattfindet. Der FC Bayern wird den FC Schalke 04 empfangen, ein hervorragender Anlass, um mit ein paar nachrangigen Themen vom Wesentlichen abzulenken. So wird am Rande wieder von Interesse sein, ob die Heim-Mannschaft noch Meister werden und die Auswärts-Mannschaft noch absteigen kann, aber die wirklich wichtigen Bilder gibt's natürlich auf der Tribüne. Es geht um die mörderische Frage, wer mit wem klatscht. Wer sitzt wo und warum, und wer würdigt wen eines oder auch keines Blickes?