Thomas Müller hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Der FC Bayern teilte am Montagabend mit, dass der 32-Jährige positiv getestet wurde. Es gehe ihm gut, hieß es, er befinde sich in häuslicher Isolation. Müller hatte vor einem Jahr wegen einer Corona-Infektion bei der Klub-WM 2021 das Finale verpasst und war mit einem Spezialflieger aus Katar nach München zurückgebracht worden. Am Sonntag hatte Müller beim 4:1 gegen Greuther Fürth noch mitgespielt. Er fällt nun mindestens für das nächste Bundesligaspiel der Bayern bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) aus.