Luis Díaz ist da, Nick Woltemade vorerst nicht. Das bedeutet beim FC Bayern, dass es während der Vorbereitung mit Vorrang um die Rollen der Ersatzspieler geht. Im Fokus: der Nachwuchs.

Von Sebastian Fischer

Etwas mehr als sechs Minuten hat Luis Díaz gebraucht, um zum ersten Mal im Trikot des FC Bayern an einem Tor beteiligt zu sein. Er lauerte im Strafraum auf eine Flanke und wurde über den Haufen gerannt, Michael Olise verwandelte den Elfmeter zum 1:0 beim 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon. Und schon hatte man im ersten Testspiel der Saison zwei der Protagonisten in Aktion gesehen, die das Geschehen in naher Zukunft prägen sollen.