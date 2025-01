Einem Playoff-Spiel gegen Manchester City gerade so aus dem Weg gegangen, einen lukrativen Verkauf von Mathys Tel in Aussicht: Den FC Bayern beschäftigen vor dem Bundesligaspiel gegen Kiel vor allem Themen neben dem Platz.

Von Sebastian Fischer

Immer, wenn es Vincent Kompany besonders wichtig ist, die richtigen Worte zu wählen, wechselt er in seinen Pressekonferenzen vom Deutschen ins Englische. Bei einem Wunsch, den er am Freitag formulierte, dürfte das vergeblich gewesen sein. „Let’s focus on Kiel“, sagte der Trainer. Aber es gab selten in seiner Zeit beim FC Bayern so viele Dinge, die vom Fokus auf ein herkömmliches Bundesligaspiel gegen einen Aufsteiger am Samstagnachmittag ablenkten. „Eigentlich interessiert Holstein Kiel gefühlt gar keinen“, sagte Sportvorstand Max Eberl angesichts der zahlreichen Nachfragen zu anderen Themen.