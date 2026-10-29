So gut wie alle Spielerinnen waren vor der herbstlichen Kälte längst in die Kabine des Sportparks Unterhaching geflüchtet. Aber Franziska Kett, Pernille Harder und Klara Bühl hatten noch eine ganze Weile bei den Autogramm- und Selfiejägern ausgeharrt, umschlossen von einer flauschigen Decke oder einer dicken Jacke. Vielleicht als Wiedergutmachung dafür, dass sich dieses 2:2 nach 0:2-Rückstand gegen Real Madrid am Mittwoch wie eine Niederlage anfühlte, weil so viele gute Gelegenheiten an den Pfosten, knapp über die Latte, gegen den Körper von Madrids Torhüterin Merle Frohms oder ins Leere geflogen waren. Noch dazu hätte den Münchnerinnen nach einem Handspiel ein Elfmeter zugesprochen werden müssen. Die Statistik listete 16 Abschlüsse nach 38 Angriffen.

Es war ein Abend der verpassten Chancen. Und womöglich rückblickend jener Abend, durch den wichtige Punkte fehlen, wenn im Dezember nach sechs Spieltagen in der Ligaphase der Champions League abgerechnet wird, welche vier Teams das Viertelfinale erreichen, ohne sich noch durch Playoffs kämpfen zu müssen. Der FC Bayern kommt nach zwei Remis und dem 3:0 bei Benfica Lissabon auf fünf Punkte und wurde das Gefühl nicht los, dass es neun Zähler sein sollten. Das 2:2 gegen Manchester City zum Auftakt war ja auch so eine Partie gewesen, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen.

Champions League : Ein Abend der verpassten Chancen Gegen Real Madrid retten die Fußballerinnen des FC Bayern ein 2:2 in der Ligaphase der Champions League. Und ahnen: Es wäre mehr drin gewesen. Von Anna Dreher ...

„Wir sind auch nur Menschen. Wir können jetzt nicht aus jeder Chance ein Tor machen“, philosophierte Kett: „Jedes Spiel ist eklig, jedes Spiel ist schwer. Deswegen müssen wir den Fokus aufs nächste Spiel richten.“ Sie hatte einen rosafarbenen Blumenstrauß als Souvenir aus dem Publikum bekommen, Klara Bühl eine aus Bonbons geformte und auf einen Karton geklebte 17. Damit konnte sie zumindest ihren Hunger nach etwas Süßem stillen. Den bitteren Geschmack des Abends aber überdeckte das ebenso wenig wie die Erkenntnis, dass einige Chancen nur knapp verpasst worden waren. „Es wird ein bisschen dauern, bis man das aus den Köpfen hat“, sagte Bühl, die auf dem linken Flügel wieder mal tat, was eine Bühl so tut. Und manchmal daran verzweifelte, dass im Strafraum trotzdem keine dort stand, wo sie stehen sollte, obwohl wirklich niemand mehr überrascht sein kann von ihren Manövern.

Wir sind ein Weltklasseteam, weil wir Weltklassespielerinnen haben. Bayern-Trainer José Barcala

Der FC Bayern wirkte anfangs überfordert von der Aggressivität und Schnelligkeit Reals. Linda Caicedo tänzelte vor ihrer Vorlage zum 0:1 durch Athenea del Castillo gleich zwei Gegnerinnen mühelos aus, beim 0:2 traf die frühere Münchnerin Lineth Beerensteyn per Kopf. Zack, zack ging das! Die Defensive bleibt in dieser Saison der wunde Punkt. Aber Bayern doppelte, passte sich erst an und drehte dann auf, bis das Team diese intensive Partie dominierte; Real fokussierte sich mehr auf Konter und kam nur noch selten durch. Doch für das 1:2 durch Edna Imade war eine Ecke von Bühl nötig und für das 2:2 ein Geniestreich von Momoko Tanikawa. Während die Gäste zwei von zwei Großchancen verwandelten, vergaben die Münchnerinnen allein in dieser Kategorie zwei Gelegenheiten. Insbesondere Imade symbolisierte die mangelhafte Verwertung, zweimal verpasste sie gute Bühl-Vorlagen, einmal schloss sie freistehend zu zentral ab.

Generell fehlte Präzision und bisweilen Konzentration wie auch Kaltschnäuzigkeit. Das zu ändern, sei der Sprung „von sehr, sehr guter Mannschaft zu Weltklasse-Mannschaft“, fand Bühl. „Da müssen wir als Team den Schritt gehen, aber auch jede einzeln.“ Weltklasse wollen sie schließlich irgendwann sein, die Fußballerinnen des FC Bayern. Oder … sind sie es schon? Darüber herrschte nicht so ganz Einigkeit. „Wir sind ein Weltklasse-Team, weil wir Weltklasse-Spielerinnen haben und weil wir eine gute Siegermentalität bewiesen haben“, sagte José Barcala. Darauf sei er sehr stolz. Der Trainer des Doublesiegers war in der Pressekonferenz natürlich auf die Einschätzung von Bühl angesprochen worden. Und er sah das so: „Andere Teams wären nach einem 0:2 nicht mehr so zurückgekommen. Wir hatten die Kontrolle und haben so viele gute Fußballmomente gezeigt.“

Stolz war José Barcala trotz der vielen vergebenen Chancen: „Andere Teams wären nach einem 0:2 nicht mehr so zurückgekommen.“ Davide Elias/ZUMA Press Wire/Imago

Vielleicht wären daraus noch mehr gute Momente geworden, hätte der Spanier seinen ursprünglichen Plan umsetzen können: Sarah Zadrazil im zentralen Mittelfeld neben Bernadette Amani, Tanikawa auf der Zehn und Pernille Harder als Sturmspitze. Die Dänin hat in der ewigen Liste der Champions League mit 50 Toren nur noch die 2020 zurückgetretene Deutsche Anja Mittag (51) und die Norwegerin Ada Hegerberg (69) vor sich. Aber wegen muskulärer Probleme musste Zadrazil wenige Stunden vor Anpfiff ihren Einsatz absagen, Tanikawa rückte nach hinten, Harder auf die Zehn und Imade ganz nach vorn – dadurch konnten Harder und Tanikawa ihre Kreativität im Zusammenspiel weniger entfalten.

Wenn Barcala von Weltklassespielerinnen sprach, meinte er nach diesem 2:2 vor allem Tanikawa, die nach den Wechseln in der zweiten Halbzeit offensiver agieren konnte, entscheidende Akzente setzte und eine Führungsrolle übernahm. Wenig überraschend wurde sie als Spielerin des Spiels ausgezeichnet. Fantastisch sei Tanikawa gewesen, schwärmte Barcala: „Ihr Tor ist herausragend“. Und wo er schon am Loben war, konnte Barcala sich einen kleinen Seitenhieb mit einem grinsenden Blick in die Runde nicht verkneifen: „Weltklasse!“

Sein Team war das insgesamt bessere, damit hatte José Barcala schon recht. Aber der FC Bayern hatte sich das Leben an diesem Abend selbst schwer gemacht. Ob das nun ein Trost sein konnte? Auf die Münchnerinnen warten in der Ligaphase eben noch der übermächtige Titelverteidiger FC Barcelona und Paris Saint-Germain, das auch nicht gerade zimperlich mit seinen Gegnern umgeht. Und ihr Weg durch die Champions League soll in dieser Saison endlich weiter führen als bisher, also mindestens bis ins Halbfinale, das ist das große Ziel. Dann ließe sich auch die Frage nach dem Weltklasse-Status leichter beantworten.