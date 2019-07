19. Juli 2019, 08:42 Uhr Talente des FC Bayern Von Iren, Letten und Kiwis

Sind sie die Zukunft des Rekordmeisters, die Alabas von morgen? Für acht Jungprofis aus dem Jugendbereich des FC Bayern wird die USA-Reise zur Chance, sich zu zeigen.

Von Felix Haselsteiner und Valentin Fackler

Neun Jahre später

Knappe neuneinhalb Jahre ist es nun her, als beim FC Bayern München zuletzt ein Spieler aus der eigenen Jugend groß rauskam - die Rede ist von David Alaba. 2010 war auch das Jahr, in dem Angelo Stiller zum FC Bayern kam, im Alter von gerade einmal neun Jahren. Stiller hat sich damit das Prädikat "echtes Eigengewächs" verdient, doch er bietet mehr als nur romantische Bayern-Jugendliebe: Als Kapitän führte er 2018 die U17 an, rückte im vergangenen Jahr unter Trainer Sebastian Hoeneß in die U19 auf und war dort sofort eine feste Größe. Vieles spricht dafür, dass der technisch starke Mittelfeldspieler in der kommenden Saison die Kapitänsbinde in der A-Jugend übernimmt und daneben Spielzeit in der dritten Liga bekommt - sowie mehr Trainingszeiten in der Mannschaft von Niko Kovac.

(Felix Haselsteiner)

Sarpreet Singh. (Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Schöner Schock

Den kleinen, aber "sehr guten" Schock, den ihm David Dome, der Manager seines früheren Vereins Wellington Phoenix, nach seinem Wechsel zum FC Bayern München attestierte, dürfte Sarpreet Singh inzwischen überwunden haben. Der 20-jährige Neuseeländer mit indischen Wurzeln, der schon vier Einätze im Nationaltrikot der All Whites vorzuweisen hat, machte bei der U-20-Weltmeisterschaft in diesen Sommer mit guten Leistungen für Neuseeland auf sich aufmerksam und wurde zu Beginn der Saison für kolportierte 650000 Euro nach München transferiert. Der technisch versierte offensive Mittelfeldspieler ist zunächst für die Zweitvertretung des FC Bayern in der Dritten Liga eingeplant, darf sich jedoch perspektivisch Hoffnungen auf Einsätze bei den Profis machen.

(Valentin Fackler)

Daniels Onzutans. (Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Einer für die A-Elf

Talentierte Fußballer gibt es am Campus des FC Bayern zur Genüge, die wenigsten allerdings sind bereits A-Nationalspieler: Am 10. Juni im EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien wurde Daniel Ontuzans, 19 Jahre alt, zwölf Minuten vor Schluss für Lettland eingewechselt. Es mag angesichts der Tatsache, dass Slowenien zu diesem Zeitpunkt 5:0 führte, als eine eher undankbare Premiere gelten. Aber das zeigt: Ontuzans traut man in seiner Heimat einiges zu, beim FC Bayern ebenfalls: Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers wurde im vergangenen Jahr bis 2021 verlängert. Bleibt bloß zu hoffen, dass Ontuzans in der kommenden Saison nicht wieder von Verletzungen heimgesucht wird, in den vergangenen zwei Jahren verhinderten allein seine Ausfallzeiten eine noch bessere Entwicklung.

(Felix Haselsteiner)

Ryan Johansson. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP)

Er ist doch Ire

Trotz seiner erst 18 Jahre spielte Ryan Johansson bereits für Jugendnationalmannschaften aus drei verschiedenen Verbänden: Der Sohn eines Schweden und einer Irin absolvierte 2017 drei Länderspiele für Schwedens U16 und 2018 ein Länderspiel für die U19 Irlands. Außerdem wurde Johansson in den Kader verschiedener Jugendauswahlen des Landes berufen, in dem er aufwuchs: Luxemburg. Seine sportliche Heimat auf Vereinsebene hat der zentrale Mittelfeldspieler, der auch auf der Außenverteidigerposition eingesetzt werden kann, seit 2017 beim FC Bayern gefunden, für dessen U19 er derzeit aufläuft. Und auch das Wechselspiel zwischen den Nationalmannschaften hat mittlerweile ein Ende: Zu Beginn des Jahres verkündete Johansson, künftig nur noch für Irland auflaufen zu wollen.

(Valentin Fackler)

Jonas Kehl. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP)

Kleiner Lahm

In seiner schmächtigen Statur und seiner Fähigkeit, ohne Probleme zwischen linker und rechter Außenverteidigerposition zu wechseln, ähnelt Jonas Kehl, 18, Philipp Lahm. Kehl, ein siebenmaliger U17-Nationalspieler, der 2015 vom FC Dingolfing zu den Münchnern wechselte und derzeit in der U19 zum Einsatz kommt, zählt zum talentierten Bayern-Jahrgang 2000/01, der 2017 die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft gewann und 2018 erneut das U17-Finale erreichte. Anders als Kehl war Maximilian Zaiser, 20, schon im vergangenen Jahr auf der USA-Reise dabei. Der Mittelfeldspieler kam 2012 aus Rosenheim und durchlief seitdem alle Jugendteams. In der vergangenen Saison kam er auf zwölf Einsätze für die Zweitvertretung der Bayern, für die er weiterhin eingeplant ist.

(Valentin Fackler)

Louis Poznanski. (Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Bremer Schule

Erst als 16-Jähriger kam Louis Poznanski von Werder Bremen zum FC Bayern, was ihm zwar den Status als "echtes Eigengewächs" verwehren mag - zu den größten Talenten am Campus zählt der Linksverteidiger dennoch. Allein die ein oder andere Verletzung verhinderte in der vergangenen Saison mehr Einsätze als die am Ende nur neun Einsätze in der U19-Bundesliga, das sollte sich dieses Jahr allerdings ändern: Poznanski ist als Stammspieler vorgesehen und dürfte bald auch den Schritt in die zweite Mannschaft gehen. Für seinen Verteidiger-Kollegen Ivan Mihaljevic, der ebenfalls in die USA mitgereist ist, gestaltet sich die Situation in der U19 etwas schwieriger: Er ist im Konkurrenzkampf mit Flavius Daniliuc, der in der Innenverteidigung genauso gesetzt ist wie Poznanski auf Außen.

(Felix Haselsteiner)