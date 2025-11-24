Der FC Bayern schießt Tore, der FC Bayern gewinnt, der FC Bayern ist fast jedem Gegner überlegen – wer in den vergangenen Wochen die Spiele der Münchner verfolgte, erlebte ein Team, das nahezu idealen Fußball aufführte. Manches, aber längst nicht alles, erinnert in Sachen Dominanz an die Ära unter Pep Guardiola, dabei hat Vincent Kompany seiner Elf eine ganz eigene Taktik verpasst.

Wie diese funktioniert, mit welchen Kniffen er sein Personal instruiert und wer die zentralen Figuren auf dem Feld sind, darüber ließen sich herrliche Abhandlungen schreiben. Oder man versucht einen „taktischen Deepdive“ ins Innere des Kompany-Fußballs, so in dieser Folge von „Und nun zum Sport“, dem Fußballtalk der SZ. Moderator Jonas Beckenkamp diskutiert diesmal mit den Fußballexperten Felix Haselsteiner und Sebastian Fischer das Münchner Erfolgsmodell mit all seinen Rochaden, Verschiebungen und seinem Hang, den Gegner zu locken.

