Die Fußballerinnen des FC Bayern haben im spannenden Titelrennen der Frauen-Bundesliga die Tabellenführung erobert, die Herbstmeisterschaft aber noch nicht sicher. Der Meister gewann am Samstag bei der SGS Essen 2:0(1:0) und liegt mit 26 Zählern punktgleich mit Bayer Leverkusen an der Spitze. Am Freitag hatte es der VfL Wolfsburg durch eine 0:1-Niederlage in Leverkusen verpasst, selbst die Herbstmeisterschaft zu holen. Die könnte den Bayern allerdings Eintracht Frankfurt noch wegschnappen, mit einem Heimsieg gegen RBLeipzig am Montag (18 Uhr). Die SGE hat 23 Punkte und die bessere Tordifferenz.