Von Jonas Beckenkamp, Kopenhagen

Der Torsteher Sven Ulreich, 35, gilt als rechtschaffener, sachlicher Vertreter seiner Spezies, vermutlich muss man das auch sein, wenn man viele Jahre seines Fußballerlebens auf der Bank verbringt. Aber diese kleine Pointe gönnte er sich an diesem Champions-League-Abend. Ulreich hatte bereits zuvor ordentlich mitgeholfen, dieses 2:1 in Kopenhagen der Vereinschronik des FC Bayern beizufügen. Es war dabei wieder einmal weit über die 90. Minute hinausgegangen, so ist das mittlerweile fast immer, wenn ein bisschen was los ist in einer Fußballpartie. Und dann stellte ein eigener Mitspieler, Eric Maxim Choupo-Moting, Ulreich noch ganz speziell auf die Probe.