Leroy Sané drehte sich, er schaute kurz auf, als er den Ball nach links außen im Strafraum spielte, einen feinen Pass in den Lauf von Serge Gnabry. Und als Gnabry dann zum 5:0 traf, da konnten die Vergleiche beginnen. Man musste sich zwar beeilen, um das nächste Tor nicht zu verpassen, aber nach einer Stunde zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 durfte man sich einen kurzen Blick ins Archiv schon gönnen: Zwei Tore gelangen einst Franck Ribéry und Arjen Robben in ihrem ersten gemeinsamen Spiel für den Klub, einem 3:0 gegen Wolfsburg im August 2009, zweimal Ribéry auf Robben. Zwei Tore, zweimal Sané auf Gnabry, das gelang im ersten gemeinsamen Spiel zum Saisonauftakt auch dem neuen Duo auf den Flügeln des Rekordmeisters.

Ob jetzt eine Ära beginnen könne, nämlich die der beiden Nationalspieler Sané, 24, im Sommer von Manchester City verpflichtet, und Gnabry, 25, die auch noch wie Robben und Ribéry die Nummern 10 und 7 auf ihren Rücken tragen? Darauf wurde nach dem 8:0 gegen überforderte Schalker auch der Münchner Trainer angesprochen. "Machen wir mal ganz langsam jetzt hier, das war das erste Spiel", sagte Hansi Flick - allerdings nicht ohne fast beiläufig zu erwähnen, dass der Sieg, zu dem Gnabry drei Tore beitrug und Sané in seinem ersten Spiel für die Bayern neben zwei Vorlagen einen Treffer, nun schon "ein bisschen der Maßstab" sei "für Leroy und Serge und die ganze Mannschaft".

Die höchsten Schalker Niederlagen Das 8:0 des FC Bayern war nicht nur der höchste Sieg in einer Bundesliga-Auftaktpartie (vorher: das 6:0 des FC Bayern gegen Bremen 2016) - es war auch eine der klarsten Schalker Niederlagen. 7.1.1967: M'gladbach - Schalke 04 11:0 18.9.2020: FC Bayern - Schalke 04 8:0 8.11.1969: 1. FC Köln - Schalke 04 8:0 9.4.1988: FC Bayern - Schalke 04 8:1 23.10.1971: M'gladbach - FC Schalke 04 7:0 9.9.1967: 1.FC Köln - Schalke 04 7:0 26.2.1966: Bor. Dortmund - Schalke 04 7:0

Sie wissen in München natürlich auch, dass es für die Konkurrenz relativ ernüchternd ist, wenn ein 8:0 nicht etwa Begeisterung auslöst, sondern der Maßstab sein soll. Ein 8:0, bei dem Stürmer Robert Lewandowski das 6:0 durch Thomas Müller mit einem frechen Rabona-Trick vorbereitete, einer hinter dem Standbein geschlagenen Flanke. Ein 8:0, nach dem sich Flick ernsthaft über ausgelassene Torchancen ärgerte. Ein 8:0 zumal, weniger als einen Monat nach dem Gewinn des Triples und nach bloß rund einer Woche gemeinsamen Mannschaftstrainings.

Rund um das Supercup-Spiel in Budapest gibt es Ärger

Die Münchner wissen aber genauso, dass zu diesem 8:0 auch ein erstaunlich naiver Auftritt der Gäste aus Schalke beitrug, die mit ihrem Defensivverhalten Sané und Gnabry den nötigen Raum für nicht mehr einzuholende Sprints gaben. Und sie wissen außerdem, dass sie gerade noch ein paar andere Dinge zu erledigen haben, bevor sie den Beginn neuer Ären ausrufen.

Die nächste Aufgabe, zum Beispiel, ist gleich am Donnerstag das Endspiel im Supercup gegen den FC Sevilla, ausgetragen in Budapest, vom Robert-Koch-Institut wegen hoher Infektionszahlen als Risikogebiet eingestuft. "Das ist eine Sache, die man nicht ganz so versteht", sagte Flick.

Während der Saisonauftakt in München wegen des erhöhten Infektionsrisikos vor leeren Rängen stattfinden musste, soll das Spiel in Ungarns Hauptstadt auf Wunsch der Uefa gar vor rund 20 000 Zuschauern ausgetragen werden. 3000 Tickets stehen dem FC Bayern zur Verfügung, 2100 Fans wollen mitreisen, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag bei Sky. Ihnen stehen auf Initiative des Klubs am Montag und Dienstag Corona-Tests an der Arena bereit, auch nach der Rückkehr sollen kostenlose Tests am Münchner Flughafen möglich sein. "Wir haben kein Interesse daran, dass Leute coronainfiziert aus Budapest zurückkehren und dann hier nicht erkannt werden", sagte Rummenigge. Der Klub werde daran mit Stadt und Gesundheitsamt "sehr seriös arbeiten".

Aus sportlicher Sicht erinnert die Begegnung in Budapest an den Rhythmus, den diese Saison vorgibt - vier Spiele allein in den kommenden zwei Wochen - und den kleinen Kader, der dafür zur Verfügung steht. Als er Sané, der knapp eine Saison Verletzungspause nach einem Kreuzbandriss hinter sich hat, und Gnabry nach 72 Minuten eine Pause gönnte, wechselte Flick den 17 Jahre alten Jamal Musiala ein - als wolle er damit den Bedarf an weiteren Transfers belegen. Allerdings schoss Musiala prompt das 8:0.