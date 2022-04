Die Partie gegen Dortmund wird Niklas Süles letzter Klassiker im roten Trikot des FC Bayern, ehe er zum BVB überläuft - und den Rivalen einem ehemaligen Uli-Hoeneß-Ideal näherbringt. Zurück bleiben in München die französischen Vier.

Von Maik Rosner

Ob das gut gelaufen ist für die Gestalter des Spielplans oder eher nicht, bleibt wohl eine Geschmacksfrage. Vom Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund hatten sie sich bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beim Austüfteln der Agenda für die viertletzte Runde der Bundesliga-Saison eine besondere Spannung erhofft. Nun geht es an diesem Samstag allerdings längst nicht mehr um die Frage, welche der beide Mannschaften Meister wird. Sondern nur noch darum, ob die Münchner ihren zehnten Ligatitel in Serie durch einen Sieg schon in ein amtliches Endergebnis überführen können oder ob sie sich noch eine Woche oder gar zwei gedulden müssen.