Von Philipp Schneider, Seoul

Jan-Christian Dreesen stand am Donnerstagnachmittag im siebten Stock des Fairmont Ambassador in Seoul und nichts, kein Fältchen, kein Gähnen verriet seinen Zuhörern, dass er gerade einen elfstündigen Flug hinter sich gebracht hatte. Einen Flug, der auf den letzten tausend Kilometer oberhalb der Wüste Gobi eher geschüttelt als gerührt daher gekommen war, weswegen zumindest in der Holzklasse an Schlummerminuten kaum zu denken war. Doch nun stand Dreesen da, und hinter dem Rücken des Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern hatten fleißige Südkoreaner eine Auswahl von Canapés drapiert. Lobster Tartar, Tuna Tomato Jelly (aus der Tiefsee) und BBQ Chicken Puff warteten darauf, dass alle Worte gesprochen waren. Und an Dreesens Seite tat sich durch die Panoramascheiben des Hotels der Blick auf Yeouido auf, das emsige Finanzzentrum der Hauptstadt Seoul, das direkt neben Gangnam gelegen ist, dem legendären Viertel der Bars und Nachtklubs, der Heimat der House-DJs.