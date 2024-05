Von Maik Rosner, Stuttgart

Nach dem Spiel in Stuttgart ging es beim FC Bayern rasch wieder um jene Themen, die schon vor dem Anstoß dominiert hatten, also um die Trainersuche für die kommende Saison und vor allem um das Rückspiel im Halbfinale der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch. Den Umstand, zuvor in der Bundesliga beim Tabellendritten VfB 1:3 (1:1) verloren zu haben, bezeichnete Sportvorstand Max Eberl zwar als "ärgerlich". Doch er glaube nicht, dass die Niederlage vom Samstagnachmittag "auch nur ein Mü" Einfluss haben werde aufs Selbstvertrauen. Auch Thomas Tuchel richtete den Blick umgehend nach vorn. "Wenn es ein Spiel gab, das ich so schnell wie möglich abhake, dann dieses", sagte der Trainer.