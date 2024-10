João Palhinha beim FC Bayern:Ab jetzt wird mehr gegrätscht und weniger gezockt

Beim 4:0 gegen Stuttgart verletzt sich Aleksandar Pavlovic, João Palhinha wird ihn vorerst ersetzen – und zeigt am Rande der Harry-Kane-Tore-Show, wie er das Spiel des FC Bayern verändert.

Von Sebastian Fischer

Wenn man Harry Kane richtig verstanden hat, dann wird so manche Facette seines Erfolgs langsam selbst seinen Kollegen langweilig. „Ich glaube, die Jungs haben es satt, auf den Bällen zu unterschreiben“, sagte der Stürmer des FC Bayern mit einem Lächeln, als er nach dem 4:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart bei den Journalisten Halt machte und dabei in der Hand mal wieder eine Plastiktüte trug, in der sich der Spielball befand.