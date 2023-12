Von Sebastian Fischer, München

Der bislang erfolgreichste Tag in der Fußballkarriere von Aleksandar Pavlovic begann mit viel Zuspruch. "Eigentlich alle" hätten ihm vor dem Anpfiff in der Kabine gut zugeredet, besonders Thomas Müller. "Glaub an dich und so was", habe der ihm gesagt, als klar war, dass der 19-Jährige im defensiven Mittelfeld in der Startelf des FC Bayern stehen würde, zum zweiten Mal in seinem Leben.