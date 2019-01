Manuel Neuer

War beim letzten Besuch der Stuttgarter in München in der Rolle des Mitleidenden, musste sich anschauen, wie sein Vertreter Sven Ulreich vier Mal von den Schwaben geschlagen wurde. Konnte sich zu Beginn sicher sein: Einem Manuel Neuer in aufstrebender Form kann so etwas nicht passieren. Demonstrierte einen frechen Chip-Pass über den heranstürmenden Gonzales hinweg. Dann schoss Anastasios Donis ein Traumtor, bei dem Neuer nur hinterherschauen konnte. Der Nationaltorhüter verstand die Gefühlswelt von Ulreich noch ein Stück besser. War danach allen Aufgaben gewachsen.