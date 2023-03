FC Bayern München:Ein Rumms von Julian Nagelsmann

Von Philipp Schneider, Stuttgart

So eine Pressekonferenz ist leider kein Privatclub. Ungestört plaudern lässt es sich da nicht für zwei Trainer, nicht mal dann, wenn sie so herzlich zusammen einziehen in den Saal wie Julian Nagelsmann und Bruno Labbadia am Samstagabend in der Stuttgarter Arena. Es sah ein bisschen so aus, als führe der eine den anderen zum Altar. Und nachdem die Trainer dann auch in ihrer Analyse eine große Gemeinsamkeit in der Sicht auf das Spiel herausgestrichen hatten ("Ich finde, der Julian hat's ganz gut zusammengefasst"), als auch die letzte öffentliche Frage gestellt worden war, da blieb ein paar Meter neben der Bühne endlich Zeit für einen halbwegs unbelauschten Austausch.