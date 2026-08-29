Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern beim 5:1 gegen StuttgartMutig kopiert ist schon verloren

Lesezeit: 4 Min.

Der eingewechselte Ismael Saibari (links) legte im ersten Bundesligasipiel gelich mal das 4:1 von Aleksandar Pavlovic (rechts) auf - und danach auch noch das 5:1.
Der eingewechselte Ismael Saibari (links) legte im ersten Bundesligasipiel gelich mal das 4:1 von Aleksandar Pavlovic (rechts) auf - und danach auch noch das 5:1.
Alex Grimm/Getty Images

Wie macht er das bloß? Trainer Vincent Kompany gelingt es immer wieder, seine hoch überlegene Mannschaft zu motivieren. Der VfB Stuttgart versucht, die Bayern zum Saisonstart mit gleichen Waffen zu schlagen – vergeblich.

Von Philipp Schneider

SZ bei Google bevorzugen

Heimlich anwesend müsste einer sein oder zumindest Zugriff auf eine versteckte Kamera haben, wenn Vincent Kompany nach einem Kantersieg wie jenem am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart in die Kabine schreitet, um eine Ansprache zu halten. Es bräuchte die versteckte Kamera nicht, um die Betriebsgeheimnisse einer Fußballmannschaft auszuspionieren. Sondern, um zu begreifen, wie ein Mann, den Harry Kane „the Boss“ nennt, es hinbekommt, andere Menschen auch Tage später wieder zur aufopferungsvollen Verrichtung ihrer Tätigkeit zu motivieren, wenn deren Verstand längst vorschreiben müsste, die Füße hochzulegen und Kalorien zu sparen.

Zur SZ-Startseite

Bundesliga-Start
:Die Bayern werfen die Ligaunterdrückungsmaschine an

Gleich zum Auftakt eine Machtdemonstration: Die Bayern lassen den VfB Stuttgart kurz Hoffnung schöpfen – dann fallen sie beim 5:1 aber über den Gegner her.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite