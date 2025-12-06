Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in StuttgartDer Gentleman kennt keine Gnade

Lesezeit: 4 Min.

Eingewechselt? Egal. Harry Kane erzielt seine Saisontore 15, 16 und 17 als Joker in Stuttgart.
Eingewechselt? Egal. Harry Kane erzielt seine Saisontore 15, 16 und 17 als Joker in Stuttgart. (Foto: Tom Weller/dpa)

Auch eine auf der Torwartposition umgebaute Bayern-Elf besiegt den VfB Stuttgart am Ende locker und leicht mit 5:0. Harry Kane schießt mal wieder einen Hattrick. Diesmal als Joker.

Von Christof Kneer, Stuttgart

Ob die beiden Trainer unter der Woche wohl telefoniert und diesen Plan verabredet haben? Unter dem Aspekt der Reportermanipulation könnte das ja ein verführerischer Gedanken gewesen sein: einfach ein Torwartduell inszenieren, das die Rezensenten so ausführlich beschäftigt, dass sie auf keine anderen dummen Gedanken kommen können? Also: Bühne frei für das große Manuel-Neuer-Nachfolgebattle Alexander Nübel gegen Jonas Urbig – wer setzt sich durch, wer darf künftig ins Bayerntor?

