Ob die beiden Trainer unter der Woche wohl telefoniert und diesen Plan verabredet haben? Unter dem Aspekt der Reportermanipulation könnte das ja ein verführerischer Gedanken gewesen sein: einfach ein Torwartduell inszenieren, das die Rezensenten so ausführlich beschäftigt, dass sie auf keine anderen dummen Gedanken kommen können? Also: Bühne frei für das große Manuel-Neuer-Nachfolgebattle Alexander Nübel gegen Jonas Urbig – wer setzt sich durch, wer darf künftig ins Bayerntor?