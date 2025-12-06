Ob die beiden Trainer unter der Woche wohl telefoniert und diesen Plan verabredet haben? Unter dem Aspekt der Reportermanipulation könnte das ja ein verführerischer Gedanken gewesen sein: einfach ein Torwartduell inszenieren, das die Rezensenten so ausführlich beschäftigt, dass sie auf keine anderen dummen Gedanken kommen können? Also: Bühne frei für das große Manuel-Neuer-Nachfolgebattle Alexander Nübel gegen Jonas Urbig – wer setzt sich durch, wer darf künftig ins Bayerntor?
FC Bayern in StuttgartDer Gentleman kennt keine Gnade
Auch eine auf der Torwartposition umgebaute Bayern-Elf besiegt den VfB Stuttgart am Ende locker und leicht mit 5:0. Harry Kane schießt mal wieder einen Hattrick. Diesmal als Joker.
Von Christof Kneer, Stuttgart
Deutsche Fußballer in US-Ligen:Auslandssemester unter Künstlern und Kriegern
Thomas Müller und Lionel Messi treffen sich zum 12. Mal in ihrer Laufbahn – diesmal im großen Finale Vancouver gegen Miami. Den ehemaligen Bayern-Profi verbindet ein roter Faden mit all den Deutschen, die vor ihm über den Atlantik wechselten.
