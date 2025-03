Von Christof Kneer

Es ist ziemlich exakt zehn Monate her, dass ein auf seine Art legendärer Bayern-Trainer einen seiner legendären Sätze sagte. Der FC Bayern hatte gerade mit 1:3 in Stuttgart verloren, und ein paar Tage später stand das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale an, bei Real Madrid. Welche Erkenntnisse er aus diesem Bundesligaspiel für die Champions League ziehe, wurde Thomas Tuchel gefragt, der wie immer keine Antwort schuldig blieb. „Nichts von heute, das können wir abhaken“, meinte Tuchel und sagte dann seinen Supersatz: „Spätestens wenn wir nachher im Bus sitzen und die ganzen Interviews hinter uns haben, erlaube ich keinem, auch nur eine Sekunde noch an dieses Spiel heute zu denken.“