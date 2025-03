Bayerns 3:1 in Stuttgart

Von Christof Kneer

Der Trainer Vincent Kompany ist für seine gewissenhaften Spielvorbereitungen bekannt. Seit er beim FC Bayern amtiert, reiht sich Sitzung an Sitzung, und in einer dieser Sitzungen bekamen die Münchner Profis zuletzt auch den Stuttgarter Torwart Alexander Nübel zu sehen. Die Spieler erfuhren, was sie möglicherweise schon wussten: dass Nübel den Ball neuerdings auch mal weit nach vorne schlägt, weil die Stuttgarter dort vorne inzwischen den fast zwei Meter großen Stürmer Nick Woltemade aufbieten; dass Nübel aber viel lieber den riskanten Kurzpass wählt, und dass ihm zu diesem Zweck die ballsichersten Spieler bis zum eigenen Strafraum entgegenkommen.