Bayern gewinnt 4:0:Kane bricht über Stuttgart herein

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

54 Minuten waren gespielt in dieser im Vorfeld viel beschriebenen Neuauflage des sogenannten „Südschlagers“, da geschahen Dinge auf dem Rasen der Arena, die hatten die Münchner Zuschauer jüngeren Alters im Grunde noch nie erlebt. Sie sahen, wie der gerade erst auch an der Isar liebgewonnenen Neu-Nationalspieler Jamie Leweling den Ball mit Ruhe und Technik in die Münchner Hälfte trug, ohne dass sich von mindestens zwei Seiten Gegner wie Turmfalken auf ihn stürzten. Sie erlebten, wie Leweling mit Umsicht und Präzision in die Mitte flankte. Doch das größte Wunder folgte erst noch! Als der Ball schließlich in der heißen Zone vor dem Tor von Manuel Neuer eintrudelte, da traf er dort nicht nur Ermedin Demirovic bereits an (der den Schuss versemmelte), sondern auch noch den Rechtsverteidiger Josha Vagnoman, der den Nachschuss in den Himmel schickte.