FC Bayern gegen Stuttgart:Bemüht um die richtigen Emotionen

Vor der Übergabe der Meisterschale und nach all den Schlagzeilen über die Balearen-Reise trennt sich der FC Bayern von Stuttgart 2:2. Dem VfB, der dem Sieg am Ende sogar näher war, hilft der eine Punkt im Abstiegskampf.

Aus dem Stadion von Christof Kneer

250 Zuschauer waren vor einem Jahr in der Münchner Arena, als der FC Bayern nach einem Sieg gegen den FC Augsburg die Meisterschale überreicht bekam. Das war immerhin schon eine Steigerung gegenüber der Saison davor, nicht nur, weil den Münchnern ihre Trophäe da in einer Stadt namens Wolfsburg ausgehändigt wurde. Wenn man sich an dieses Geisterspiel im Juni 2020 erinnert, sieht man noch immer noch Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge vor sich, die auf der Wolfsburger Tribüne einsam an Bierflaschen nuckelten.