Bayern schlägt Stuttgart:Und Kane herzt Pavlovic

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Aleksandar Pavlovic rammte den rechten Zeigefinger in die kühle Münchner Luft und schrie sein Glück hinaus. Vielleicht dachte der 19-Jährige an diesem Winterabend auch noch mal zurück an den warmen Sommer. Und jenen Moment, als sich Pavlovic schon glücklich schätzen konnte, dass er überhaupt nach Asien fliegen konnte, um sich in Tokio und Singapur gemeinsam mit den Profis auf die Saison vorzubereiten. Dem mitgereisten Münchner Fachpublikum hatte damals schon imponiert, wie der Mittelfeldmann Pavlovic bei einem Testspiel gegen Manchester City auf seltsam routinierte Weise Erling Haaland begegnet war. Und nun also lief am Sonntag die 55. Minute, der Ball lag im Stuttgarter Tor - und in Pavlovics Armen lag ein gewisser Harry Kane, der sich auf diese Weise bei seinem 14 Jahre jüngeren Kollegen bedankte.