Ein Fan verklagt den FC Bayern wegen eines Stadionverbots am Amtsgericht. Es geht um ein Banner gegen Montagsspiele.

Der Streit zwischen dem FC Bayern München und einem Fan, dem vor einem Monat ein generelles Hausverbot erteilt wurde, geht in die nächste Runde. Andreas Hüttl, der Anwalt des Fans aus der Gruppierung Munich's Red Pride, hat am Dienstag Klage beim Münchner Amtsgericht eingereicht. Auf seine erste Frist, das Hausverbot aufzuheben, hatte der Verein geantwortet, dass man dazu weiterhin keine Veranlassung sehe. Es geht um ein Banner gegen Montagsspiele; der Verein erklärte, dass der Beschuldigte jenes Banner nicht nur gezeigt haben, sondern auch mitgeholfen haben soll, es ins Stadion zu bringen. Darüber hinaus habe sich der FC Bayern laut seiner schriftlichen Antwort eine Rüge der Branddirektion eingehandelt, weil das Banner gegen Brandschutzvorschriften für Choreografien verstoßen habe.

Hüttl hält diese Vorwürfe für mindestens ebenso fadenscheinig wie zuvor. Er sehe weiterhin keine Rechtsgrundlage, seinen Mandanten auf unbestimmte Zeit von allen Spielen des Vereins sowie vom Vereinsgelände fernzuhalten. Womöglich stecke ohnehin ein formaler Fehler in der Antwort, denn bei einem Banner handelt es sich nicht um eine Choreografie, also ein aufwendig erstelltes Tribünenbild, wie es meist nur bei besonderen Spielen zum Einsatz kommt. Bei der Partie des FC Bayern München II gegen den Hallschen FC Mitte Februar war lediglich ein Spruchband mit dem Text "Bayern-Amateure gegen Montagsspiele" zu sehen gewesen. Hüttl erklärt, man habe daraufhin geprüft, wie viele Banner im Jahr 2019 im Grünwalder Stadion gezeigt worden seien, und sei dabei auf rund 100 gekommen. Dass die Branddirektion 100 Rügen ausgestellt habe, "das kann ich mir nicht vorstellen", so der Anwalt. Auf eine SZ-Anfrage richtete die Branddirektion aus, die Antwort könne ein wenig auf sich warten lassen: Die Abteilung, die für öffentliche Veranstaltungen zuständig sei, sei zurzeit inaktiv.

Obwohl die FC Bayern München AG das Hausverbot ausgesprochen hatte, hat sich die Kanzlei auch noch direkt an den Verein gewandt. Der Ehrenrat des FC Bayern habe nämlich laut Paragraf 18 der Vereinssatzung die Möglichkeit, einen Streit zwischen zwei Vereinsmitgliedern zu schlichten - in diesem Fall seien das sein Mandant und das Mitglied Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandsvorsitzender zusammen mit seinem Stellvertreter Jan-Christian Dreesen das Hausverbot aussprach. Kurioserweise ist jener Anwalt, der vergangene Woche stellvertretend für den Verein die Antwort an Hüttl formulierte, zugleich Vorsitzender des Ehrenrats.

Das Verbot hatte hohe Wellen geschlagen, weil es die erste Sanktion gegen einen Bayern-Fan nach den Vorkommnissen in Hoffenheim Anfang März gewesen war. Damals hatten Anhänger zweier Ultra-Gruppierungen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp mit Schmähbannern beleidigt. Rummenigge hatte unmittelbar danach Konsequenzen angekündigt. Darüber hinaus ist bekannt, dass der Kläger auch als Kritiker des Bayern-Sponsors Katar aufgetreten ist. Der Verein hatte übrigens eine Anfrage bezüglich des Hausverbots im März bis heute unbeantwortet gelassen.

In den kommenden zwei Wochen wird der FC Bayern entscheiden, ob er sich gegen die Klage verteidigen möchte. Wie das Verfahren weitergeht, könne man wohl erst im Frühsommer sagen, meint Hüttl. Sollte das Hausverbot aufgehoben werden, wird der Anhänger bis dahin jedenfalls nicht allzu viele Spiele verpasst haben.