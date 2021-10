Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): "Ich bin absolut schockiert. Wie waren einfach nicht da. Wir haben uns in jeder Situation den Schneid abkaufen lassen. Ein kollektiver Blackout."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir wurden in der ersten Halbzeit zerpflückt von A bis Z. Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erlebt habe im Trikot des FC Bayern. Wir müssen uns bei unseren Fans entschuldigen. Das ist natürlich eine Schmach für uns. Wir sitzen auch in der Kabine und schauen uns an. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir haben versucht, uns irgendwie aufzubäumen, aber ich glaube nicht, dass man das am Fernsehschirm gesehen hat."

"Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir nach so einem Spiel reagieren. Man ist es von uns gewohnt, dass wir nach Negativerlebnissen eine Reaktion zeigen. Aber das ist leicht gesagt. Normal ist man es von uns auch gewohnt, dass wir nach Rückständen anders reagieren."

Dino Toppmöller (Co-Trainer FC Bayern): "Das müssen wir jetzt zwei, drei Tage ertragen, dass Häme und Spott sich über uns ergießen werden."

Zum kommenden Spiel bei Union: "Da wollen wir eine Reaktion zeigen und die wird mit Sicherheit auch kommen."

Adi Hütter (Trainer Mönchengladbach): "Ich kann mich nicht erinnern, so etwas Gutes schon einmal von einer eigenen Mannschaft gesehen zu haben. Wir müssen uns jetzt messen lassen an so einem Spiel. Die Mannschaft hat heute gezeigt, was in ihr steckt."

Max Eberl (Spordirektor Mönchengladbach); "Man träumt ab und zu von so was. Aber das so etwas mal Realität wird, glaubt man es nicht. Das war eine großartige Leistung."