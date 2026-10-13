Die Bayern machen aus einem 0:2 in Stavanger dank Harry Kane eine Führung – um dann noch 3:3 zu spielen. Weil sich Michael Olise den ersten Platzverweis seiner Karriere erlaubt.

Vincent Kompany stand nahezu reglos in der kühlen norwegischen Luft, den Rollkragen seines Pullis hatte er bis tief unter das Kinn gezogen. Und ob links oder rechts, wohin er auch schaute, der Moment muss ihm vorgekommen sein wie einer der seltsamsten in seiner langen Karriere.