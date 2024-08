Rekordmeister FC Bayern muss wochenlang auf Rechtsverteidiger Josip Stanisic, 24,verzichten. Der kroatische EM-Teilnehmer zog sich im Training am Montag einen Außenbandriss im rechten Knie zu, wie die Münchner am Dienstag mitteilten. „Er ist heute Morgen schon operiert worden. Das ist so ein bisschen die Hiobsbotschaft, die wir leider erfahren mussten“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Testspiel gegen die Grasshopper Zürich.