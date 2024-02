Klassischer Fall von "ausgerechnet": Josip Stanisic, vom FC Bayern an Bayer Leverkusen verliehen, schießt beim 3:0 gegen seinen Heimatklub ein Tor - und nutzt dabei eine Schwäche von Sacha Boey aus, der als sein Ersatz verpflichtet wurde.

Von Sebastian Fischer

Dafür, dass ihm zwangsläufig die Routine fehlen musste, benahm sich Josip Stanisic erstaunlich abgeklärt. Man tritt dem 23-jährigen Verteidiger wohl nicht zu nahe, wenn man ihn nicht gerade als Tor-Ungeheuer charakterisiert. Ein Treffer gelang ihm bis Samstag in der Bundesliga, und auch in der U19-Bundesliga waren es nur zwei in zwei Jahren. Aber er hatte sich im Griff, nicht einen Hauch von Freude ließ er sich anmerken. Die Arme riss er nur für eine Geste der Entschuldigung nach oben, als er das Führungstor für Bayer Leverkusen beim 3:0 gegen den FC Bayern schoss.