Der FC Liverpool und Borussia Dortmund haben „You'll never walk alone“, Real sein „Hala Madrid“, sogar der kleine VfL Bochum seinen „Grönemeyer“ – und der ruhmreiche FC Bayern? Beim deutschen Fußball -Rekordmeister fehlte bislang ein emotionales Lied, das in der Allianz Arena kurz vor dem Anpfiff noch einmal alle Fans auf die Spiele ihrer Mannschaft einschwört – bis jetzt.

Am vergangenen Samstag nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) setzte der organisierte Anhang der Münchner unter Federführung des Club Nr. 12 sein Vorhaben um, zusammen mit der Südkurve eine neue Stadionhymne aufzunehmen. Dabei griffen die Fans auf den beliebten Kurvenklassiker „Immer vorwärts, FC Bayern!“ zurück. Nach dieser Zeile folgt der Text: „Deutscher Meister, Münchens Stolz. In jedem Stadion wollen wir feiern - wir, die Fans vom FCB. Wie seit über 100 Jahren, wird es bleiben bis zum Tod: Unser Verein, der FC Bayern, in den Farben Weiß und Rot.“

Die Hymne erscheint zum 125. Klubgeburtstag am 27. Februar und wird künftig bei Heimspielen als letztes Lied vor dem Einlaufen gespielt. „Mit diesem besonderen, von den Fans geschaffenen Ritual sollen Gänsehaut-Momente erzeugt und alle Fans des Rekordmeisters involviert und beteiligt werden“, hieß es vonseiten der Bayern über das „einzigartige Projekt“, das von den Anhängern selbst finanziert wurde. Bislang sorgen Evergreens wie „Forever Number One“ oder „Stern des Südens“ in der Arena für Stimmung, das Rund zum Kochen bringen diese von Vereinsseite eingeführten Songs aber nicht. Den Fans ist wichtig, dass die neue Hymne aus ihren Reihen kommt.