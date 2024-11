Kleine und größere Erkenntnisse auf dem Kiez: Die Bayern zeigen auch beim Sieg in Hamburg, dass sie taktisch lernfähig sind. Trainer Kompany kann sich sogar den Luxus erlauben, lange Verschmähte wieder aufzustellen – und Musiala wird einfach immer besser.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Die Lücke war da, aber nur ein Spieler hatte sie gesehen. Min-jae Kim hatte sich gemeinsam mit Dayot Upamecano auf die rechte Seite orientiert, damit erfüllten die beiden Verteidiger ihren Kernauftrag, weil sich dort der Ball befand und in unmittelbarer Nähe ein Raum zu bewachen war. Mit einer Verspätung von handgestoppten zwei Sekunden rückte Alphonso Davies von der linken Seite näher an den Ort des Geschehens, wodurch für diese kurze Zeitspanne ein Freiraum von zehn Metern Luftlinie zwischen ihm und seinen Kollegen entstand. St. Paulis Oladapo Afolayan, der Spieler, der das gesehen hatte, sprintete umgehend in diese Lücke hinein und hoffte auf einen Steckpass, der nie kommen sollte. Denn die Wahrnehmung des Raum-Zeit-Kontinuums auf dem grünen Rasen fällt unter Fußballern immer ein wenig unterschiedlich aus.