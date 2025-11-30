Zum Hauptinhalt springen

Nach Sieg gegen St. PauliDer FC Bayern, eine Glucke

Lesezeit: 5 Min.

Die Rhetorik und äußerliche Gelassenheit von Trainer Vincent Kompany überträgt sich auf den gesamten Klub.
(Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Reichlich Gegentore nach Standards? Müder Kader? Ein Manuel Neuer, der nicht mehr hält wie früher? Noch spannender als die vielen kleinen Problemchen des FC Bayern ist derzeit der Umgang der Verantwortlichen mit ihnen.

Von Philipp Schneider

Keine Frage, es gehört ein bisschen Mut dazu, die Taten des großen Torwarts Manuel Neuer zu hinterfragen. Wer es wagt, muss höllisch aufpassen, dass er keinen Hochverrat begeht. Oder schlimmer noch: die Blasphemie streift! Also besser herantasten, mit Worten, süß und sanft wie Zuckerwatte.

3:1 gegen St. Pauli
:Diaz’ Schulter rettet müde Bayern

Nach dem 1:3 gegen den FC Arsenal starten die Münchner gegen den FC St. Pauli mit einem frühen Gegentor in die Partie. Fast die ganze Spielzeit drängen sie vergeblich auf den Sieg – bis Luis Diaz kommt.

SZ PlusVon Philipp Schneider

