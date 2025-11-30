Keine Frage, es gehört ein bisschen Mut dazu, die Taten des großen Torwarts Manuel Neuer zu hinterfragen. Wer es wagt, muss höllisch aufpassen, dass er keinen Hochverrat begeht. Oder schlimmer noch: die Blasphemie streift! Also besser herantasten, mit Worten, süß und sanft wie Zuckerwatte.