Keine Frage, es gehört ein bisschen Mut dazu, die Taten des großen Torwarts Manuel Neuer zu hinterfragen. Wer es wagt, muss höllisch aufpassen, dass er keinen Hochverrat begeht. Oder schlimmer noch: die Blasphemie streift! Also besser herantasten, mit Worten, süß und sanft wie Zuckerwatte.
Nach Sieg gegen St. PauliDer FC Bayern, eine Glucke
Lesezeit: 5 Min.
Reichlich Gegentore nach Standards? Müder Kader? Ein Manuel Neuer, der nicht mehr hält wie früher? Noch spannender als die vielen kleinen Problemchen des FC Bayern ist derzeit der Umgang der Verantwortlichen mit ihnen.
3:1 gegen St. Pauli:Diaz’ Schulter rettet müde Bayern
Nach dem 1:3 gegen den FC Arsenal starten die Münchner gegen den FC St. Pauli mit einem frühen Gegentor in die Partie. Fast die ganze Spielzeit drängen sie vergeblich auf den Sieg – bis Luis Diaz kommt.
