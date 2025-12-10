Zum Hauptinhalt springen

FC BayernKarl, der Stammspieler?

Lesezeit: 3 Min.

Nächstes Tor, nächste Jubelpose: Lennart Karl nach seinem Treffer zum 2:1.
Nächstes Tor, nächste Jubelpose: Lennart Karl nach seinem Treffer zum 2:1. (Foto: ALEXANDRA BEIER/AFP)

Beim 3:1 des FC Bayern gegen Sporting trifft schon wieder der 17-jährige Lennart Karl. Seine Leistungen werfen inzwischen die Frage auf, wie seine Rolle aussieht, wenn Jamal Musiala zurückkehrt.

Von Sebastian Fischer

Als die Nachricht durchsickerte, begannen die Reporter in der Münchner Arena umgehend, die Kamerastative einzupacken, eine Spur Enttäuschung konnte niemand verbergen. Nein: Lennart Karl würde heute kein Interview mehr geben. Wahrscheinlich hatte er ausnahmsweise einen anderen Ausgang gewählt als jenen, der ihn an den Journalisten vorbeiführt.

Zur SZ-Startseite

Lennart Karl beim FC Bayern
:Kimmichs Trikot hing über seinem Schreibtisch

Mit 17 Jahren gibt Lennart Karl für den FC Bayern bei der Klub-WM sein Debüt. In seinem Heimatdorf Frammersbach wissen sie schon lange, dass ihr Junge mal ein ganz Großer wird.

SZ PlusVon Sebastian Leisgang

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite