Von Meike Schreiber, Philipp Schneider, Frankfurt, München

Die Partnerschaft währte mehr als 20 Jahre, nun aber gehen der FC Bayern München und die italienische Großbank Unicredit offenbar bald getrennte Wege. Wie mehrere mit der Sache vertraute Personen der Süddeutschen Zeitung sagten, will der Rekordmeister den Sponsoring-Vertrag mit Unicredit nicht mehr verlängern. Der Vertrag läuft 2025 aus. Von einem neuen Partner versprechen sich die Bayern wohl nicht nur verbesserte Konditionen, sondern auch ein gesteigertes – wie es so schön heißt – Commitment. Wer die Unicredit und ihre Münchner Tochter Hypo-Vereinsbank (HVB) ersetzen wird, ob ein anderer Finanzdienstleister in die Bresche springen wird, ist noch unklar. Auch über die Hintergründe wurde nichts bekannt.