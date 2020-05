Spende an den Amateursport

Der FC Bayern München unterstützt in der Corona-Krise die 18 Fußball-Regionalligisten des Freistaats und den Bayerischen Landes-Sportverband mit insgesamt 460 000 Euro. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, bekommt jeder Verein 20 000 Euro, dem BLSV kommen 100 000 Euro zugute. Nachdem viele Anhänger des FC Bayern auf eine Rückerstattung der Tickets für die Spiele ohne Zuschauer verzichtet und den Betrag dem FC Bayern Hilfe e.V. gespendet hatten, wurden nun der Amateurfußball und der Breitensport bedacht.

"Der Bayerische Landes-Sportverband leistet einen enormen Beitrag für die Gesellschaft, auch hier wollen wir helfen", sagte Karl Hopfner, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern Hilfe eV. Sein Stellvertreter Uli Hoeneß betonte die Wichtigkeit, dass der FC Bayern "aus einer Position der Stärke heraus agieren" könne und auf verschiedenen Wegen seine Solidarität zeige. "Jetzt ist nicht die Zeit, nur auf sich selbst zu schauen. Wir brauchen Optimismus und Solidarität in unserer Gesellschaft", sagte Hoeneß. "Das ist für die Vereine eine sehr große Hilfe und ein ganz starkes Zeichen der Solidarität des FC Bayern mit der höchsten bayerischen Amateurliga, in der er selbst jahrelang mit seiner Zweitvertretung gespielt hat", sagte Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Auch Jörg Ammon, Präsident des BLSV, dankte: "In dieser schweren Zeit freut sich der bayerische Sport über diese großzügige Unterstützung."