Meistertitel zum Abschied? Simone Laudehr führt mit dem FC Bayern München die Bundesligatabelle an. Es wäre der erste Liga-Gewinn für die 34-Jährige.

Simone Laudehr vom FC Bayern erklärt, was sie in 18 Jahren als Profifußballerin über Frauen und Männer im Sport gelernt hat - und was nötig wäre, um die Frauen-Bundesliga noch professioneller zu machen.