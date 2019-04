19. April 2019, 19:06 Uhr Serge Gnabry "Ich habe mir das immer zugetraut"

Der Angreifer gilt als Gesicht des Umbruchs beim FC Bayern. Im Interview erklärt, er, warum er an seinem Erfolg beim FC Bayern nie gezweifelt hat und wie er es mit veganen Ostereiern hält.

Interview von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

Serge Gnabry, 23, ist schon jetzt ein Spieler der Saison. Als der Schwabe im vorigen Sommer von seiner Leihstation in Hoffenheim endgültig nach München wechselte, galt er als interessanter Offensivspieler, der seine Begabung in der Bundesliga und auch in der deutschen U21 (Europameister 2017) und Olympia-Elf (Silbermedaille 2016) bereits nachgewiesen hatte. Eine prägende Rolle beim FC Bayern haben ihm aber nur wenige zugetraut - vor den beiden Spielen gegen Werder Bremen in Bundesliga und DFB-Pokal (Mittwoch) gilt Gnabry nun aber ...