"Kompliment an die Chefs"

Artikel per E-Mail versenden

In den Mundwinkeln von Niko Kovac, 47, zeichneten sich Grübchen ab, er war ein bisschen euphorisch, das ließ sich nicht verbergen. Der Trainer hatte eine Weile warten müssen, bis ihm die Kluboberen einige seiner Spielerwünsche erfüllten, ein ganzes Jahr, um genau zu sein. Am Donnerstagmittag endlich konnte Kovac auf dem Podium im Pressestüberl des FC Bayern Platz nehmen, er konnte breit grinsen und sagen: "Kompliment an die Chefs, das haben sie sehr gut gemacht."

Die entscheidenden, deutlich wichtigeren Sätze fielen ein paar Sekunden später. Kovac sprach davon, dass die "Versprechen eingehalten wurden" mit den jüngsten Transfers, er sprach auch von einem "guten Kader, sowohl von der Qualität als auch von der Quantität". Mit diesen Worten meinte er auch: Das Gerüst steht, sehr stabil sogar. Jetzt muss ich liefern.

Den Verantwortlichen des FC Bayern ist vor gut einer Woche ja ein erstaunliches Manöver gelungen. Kaum jemand interessierte sich plötzlich mehr für das enttäuschende 2:2 zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC Berlin. Denn die Ankunft eines strahlenden Zugangs stand bevor, dessen strahlend-weißes Zahnpastalächeln kurz zum meistpublizierten Motiv der Republik wurde. Es war die Woche des Philippe Coutinho, der Nummer 10, der neuen schöpferische Kraft im Münchner Spiel - so jedenfalls ist es gedacht, nicht weniger erhofft man sich vom Brasilianer.

Wie das im Fußball aber so ist, werden auch die größten Verheißungen schnell vom Alltag eingeholt, am Samstagabend spielen die Bayern beim FC Schalke. Seine stimmungsaufhellende Wirkung muss Coutinho, 27, dann zunächst noch neben dem Platz entfalten. Vielleicht komme Coutinho als Einwechselspieler in die Partie, sagte Kovac, er verfüge aber "mit Sicherheit nicht über das Fitnessniveau", das er für einen Startelfeinsatz brauche.

Coutinho war bei seinem vorherigen Klub FC Barcelona verspätet ins Training eingestiegen, weil er sich bis vor kurzem noch im Copa-América-Erholungsurlaub befand. Jetzt gelte es, den Zugang behutsam zu integrieren. "Wir wollen ihn nicht verheizen", sagt Kovac. Ein Plan, mit dem dieser "Weltklasse-Fußballer" sehr einverstanden sei, weil er keine Sonderstellung verlange und auch "Glanz und Glamour" eher ablehnend gegenüberstehe. Ein Eindruck übrigens, den der Brasilianer bestätigte, bevor die Pressekonferenz startete: Coutinho verließ das Klubgelände nicht an dem Ausgang, an dem zahlreiche Bayern-Fans auf Autogramme und Fotos warteten, sondern er huschte kurz durchs Stüberl und verschwand schnellen Schrittes von der Säbener Straße.