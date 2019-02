Sven Ulreich

Dürfte nun, da er den weiter am Daumen verletzten Manuel Neuer erneut vertrat, endgültig der wertvollste zweite Torhüter in der Geschichte des FC Bayern sein. Jedenfalls spielt er deutlich häufiger als Sven Scheuer, Bernd Dreher, Tom Starke oder Pepe Reina. Wobei, man könnte darüber debattieren, ob Hans-Jörg Butt (Champions-League-Finale 2010) nicht noch wichtiger war. Ulreichs Beitrag zu dieser Debatte: Ein durchaus starker Reflex gegen einen Schuss von Yevhen Konoplyanka, den so viele Ersatztorhüter in der Liga wahrscheinlich nicht gehabt hätten. Fischte zudem noch einen Kopfball von Jeffrey Bruma aus dem Kreuzeck. Beim Gegentor chancenlos.

