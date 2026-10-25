Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in FreiburgAm Ende feiert auch Mr. Aura

Lesezeit: 3 Min.

Michael Olise jubelt nach seinem Treffer zum 3:1 in Freiburg - und im Hintergrund freut sich auf der Bayern-Bank auch Vincent Kompanys Vertrauter Rodyse Munienge mit.
Michael Olise jubelt nach seinem Treffer zum 3:1 in Freiburg - und im Hintergrund freut sich auf der Bayern-Bank auch Vincent Kompanys Vertrauter Rodyse Munienge mit.
Kai Pfaffenbach/Reuters

Beim 3:1 im Breisgau demonstrieren die Münchner nach den personellen Rückschlägen der Woche ihren Zusammenhalt. Es entladen sich die Emotionen nach den Sorgen um Trainer Vincent Kompany.

Von Sebastian Fischer, Freiburg im Breisgau

SZ bei Google bevorzugen

Um zu sehen, dass es sich bei dieser Partie in Freiburg um keine gewöhnliche handelte, konnte man am Ende auf einen Mitarbeiter des FC Bayern schauen, der selten im Mittelpunkt steht. Rodyse Munienge gehört vor allem deshalb zum Stab um Trainer Vincent Kompany, weil er ein enger Vertrauter des Trainers seit Kindheitstagen ist. Die Fans des FC Bayern nennen ihn Mr. Aura, unter anderem weil er scheinbar unberührt von jeglichen Witterungen kurze Hosen und kurze Ärmel trägt.

Zur SZ-Startseite

Zusammenbruch von Vincent Kompany
:Ein Trainer, der nicht zu bremsen ist

Vincent Kompany bleibt nach seinem Zusammenbruch noch im Krankenhaus, sein Zustand sei „stabil“. Er soll in Ruhe genesen und nicht an die Arbeit denken, die er so exzellent wie exzessiv betrieben hat.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite