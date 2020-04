Der FC Bayern plant ungeachtet der Corona-Krise die nächste Transferoffensive: "Wir wollen einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic der Welt am Sonntag. Namen nannte er nicht. Spekuliert wird weiterhin über Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City, Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Leipzigs Torjäger Timo Werner. Internationale Medien berichteten am Sonntag zudem, dass Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig vor einem Wechsel nach München stehe. Bei Kapitän Manuel Neuer, mit dem die Vertragsgespräche zuletzt stockten, ist Salihamidzic "Optimist - also hoffe ich, dass wir mit Manuel verlängern können." Neuer hatte zuletzt Unmut darüber geäußert, dass Verhandlungsinhalte an die Öffentlichkeit gelangt waren. Die Unstimmigkeiten seien "intern geklärt", betonte Salihamidzic, "und weil seitdem nichts mehr bekannt wurde, gehe ich davon aus, dass der Maulwurf weitergezogen ist".