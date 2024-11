Matthäus hatte in der TV-Sendung „Sky90“ von einem „Streitgespräch“ zwischen dem einstigen Bayern-Trainer Hansi Flick und dessen Bossen berichtet. Wirtz wäre zu Flicks Zeit beim Rekordmeister „zu haben gewesen. Aber bei Bayern München wollte man ihn nicht haben. Und Hansi Flick wollte Florian Wirtz.“

Auf die Frage, wer das Talent nicht hätte haben wollen, sagte Matthäus: „Hasan anscheinend nicht“, das sei „so rübergekommen“. Salihamidzic widersprach. „Es gab nie dieses Streitgespräch, von dem Lothar Matthäus spricht“, betonte er in der Bild, „auch habe ich mit Hansi Flick über einen Transfer von Wirtz zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Das ist kompletter Unsinn.“ Und weiter: „Lothar sollte in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er solche unhaltbaren Gerüchte in die Welt setzt und nicht ständig Lügen über mich und den FC Bayern verbreiten.“

Matthäus bleibt bei seiner Darstellung. „Ich weiß mit Sicherheit, dass Hansi den jungen Florian Wirtz bereits im Alter von 17 zu Bayern holen wollte und der Klub diesem Wunsch nicht nachgekommen ist. Meine Aussagen dazu waren auch nicht gegen Hasan gerichtet“, sagte Matthäus: „Ich wollte damit sagen, dass Hansi immer ein Auge auf junge Spieler hat und bevorzugt mit ihnen arbeitet. Das beweist er aktuell ja auch wieder beim FC Barcelona.“