Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic stand jahrelang in der Kritik, nun verantwortet er einen spektakulären Transfersommer. Über den Wow-Effekt der Mané-Verpflichtung, Debatten mit Uli Hoeneß - und was er aus der vergangenen Saison gelernt hat.

Interview von Sebastian Fischer und Christof Kneer

Zwischendurch kommt Charles Schumann vorbei und fragt, ob alles okay sei. Ja, alles okay, sagt Hasan Salihamidzic in einer Ecke der Bar am Münchner Odeonsplatz. Draußen werden gerade Podeste für die European Championships aufgebaut, drinnen geht es ausschließlich um den FC Bayern. Salihamidzic, 45, ist seit nunmehr fünf Jahren Sportchef beim deutschen Rekordmeister, es waren erfolgreiche, aber auch turbulente Zeiten. Die Pandemie, sein Zerwürfnis mit Ex-Trainer Hansi Flick, die ständigen Zweifel an seiner Person und nun dieser spektakuläre Münchner Transfersommer: Salihamidzic erklärt vieles, räumt manches ein - und sagt, welche Schlüsse der FC Bayern aus der vergangenen Saison gezogen hat.