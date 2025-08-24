Was haben Johan Bakayoko, Yan Diomande, Romulo Cardoso, Jarell Quansah, Claudio Echeverri, Malik Tillman, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemaka und Aaron Anselmino gemeinsam, außer der Tatsache, dass sie alle hervorragende Fußballprofis sind? Antwort: Sie sind in diesem Sommer in die Bundesliga gewechselt oder, wie die letzten beiden, gerade dabei, es zu tun. Ohne Zeuge der Verhandlungsgespräche gewesen zu sein, darf man davon ausgehen, dass man ihnen neben einem riesigen Haufen Geld auch Anerkennung, Ruhm und vielleicht sogar den ein oder anderen Titel in Aussicht gestellt hat.
MeinungAuftaktspieltag der Bundesliga:Glückwunsch zum Titel, FC Bayern!
Kommentar von Christof Kneer
Lesezeit: 2 Min.
Schon der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison macht deutlich, was der FC Bayern der Konkurrenz voraus hat. Die Münchner unterliegen offenkundig nicht jenem modernen Geschäftsmodell, an dem sich andere orientieren müssen.
Markus Krösche im Interview:„Dann wird auch mal gefeilscht“
Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche erklärt, wie er Spitzenfußballer teuer verkauft, was ein Schlaf-Experte mit der Entwicklung des Bundesligaklubs zu tun hat – und wie er damit umgeht, als zukünftiger Manager des FC Bayern zu gelten.
Lesen Sie mehr zum Thema