Schon der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison macht deutlich, was der FC Bayern der Konkurrenz voraus hat. Die Münchner unterliegen offenkundig nicht jenem modernen Geschäftsmodell, an dem sich andere orientieren müssen.

Was haben Johan Bakayoko, Yan Diomande, Romulo Cardoso, Jarell Quansah, Claudio Echeverri, Malik Tillman, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemaka und Aaron Anselmino gemeinsam, außer der Tatsache, dass sie alle hervorragende Fußballprofis sind? Antwort: Sie sind in diesem Sommer in die Bundesliga gewechselt oder, wie die letzten beiden, gerade dabei, es zu tun. Ohne Zeuge der Verhandlungsgespräche gewesen zu sein, darf man davon ausgehen, dass man ihnen neben einem riesigen Haufen Geld auch Anerkennung, Ruhm und vielleicht sogar den ein oder anderen Titel in Aussicht gestellt hat.