Fast jedes Pokalfinale hat so seinen Was-wäre-wenn-Moment. Vergangenes Jahr, als der VfB Stuttgart Arminia Bielefeld herausforderte, stand der Stürmer Sarenren Bazee früh im Spiel so frei mit dem Ball am Fuß vor Torwart Alexander Nübel, dass Arminia-Fans immer noch Zusammenzucken ob der Größe und der Einmaligkeit dieser Torchance. Bazee vergab. Ein Jahr zuvor gab es zumindest in der zweiten Halbzeit mit viel Fantasie eine Phase, in der der 1. FC Kaiserslautern in Überzahl gegen Bayer Leverkusen das Tor zum Ausgleich hätte erzielen können. Wie wäre wohl die Beurteilung der Trainer Sebastian Hoeneß und Xabi Alonso ausgefallen, wenn sie ihr Endspiel gegen den Dritt- beziehungsweise Zweitligisten verloren hätten?