David Hubert, der Trainer von Union Saint-Gilloise, lief nach 45 Minuten in Richtung Kabine. Und er machte große Schritte, als sei er innerhalb von 24 Stunden um 24 Meter gewachsen.
FC Bayern gegen Saint-GilloiseGemeckert, verballert, gejubelt
Lesezeit: 4 Min.
Der FC Bayern hat gegen Außenseiter Union Saint-Gilloise Probleme, bevor Harry Kane mit zwei Treffern den Sieg samt Einzug ins Achtelfinale klarmacht – und dabei sogar einen Elfmeter verschießt.
FC Bayern in der Einzelkritik:Kim foult und hält und kann’s nicht fassen
Der Verteidiger fliegt vom Platz, Harry Kane erlebt einen Abend mit gemischten Gefühlen und Joshua Kimmich spielt wieder Chef-Pässe. Die Bayern in der Einzelkritik.
