Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gegen Saint-GilloiseGemeckert, verballert, gejubelt

Lesezeit: 4 Min.

Durchbruch gegen das Bollwerk: Harry Kane köpfelt den Ball nach einer Ecke zum 1:0 ins Tor, kurz darauf legt er per Strafstoß seinen zweiten Treffer nach, ehe er tatsächlich mal wieder vom Punkt scheitert.
Durchbruch gegen das Bollwerk: Harry Kane köpfelt den Ball nach einer Ecke zum 1:0 ins Tor, kurz darauf legt er per Strafstoß seinen zweiten Treffer nach, ehe er tatsächlich mal wieder vom Punkt scheitert. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der FC Bayern hat gegen Außenseiter Union Saint-Gilloise Probleme, bevor Harry Kane mit zwei Treffern den Sieg samt Einzug ins Achtelfinale klarmacht – und dabei sogar einen Elfmeter verschießt.

Von Philipp Schneider

David Hubert, der Trainer von Union Saint-Gilloise, lief nach 45 Minuten in Richtung Kabine. Und er machte große Schritte, als sei er innerhalb von 24 Stunden um 24 Meter gewachsen.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern in der Einzelkritik
:Kim foult und hält und kann’s nicht fassen

Der Verteidiger fliegt vom Platz, Harry Kane erlebt einen Abend mit gemischten Gefühlen und Joshua Kimmich spielt wieder Chef-Pässe. Die Bayern in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite