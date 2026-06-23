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Zugang Ismael SaibariDer Spieler, der Bayern gegen Paris gefehlt hat

Lesezeit: 4 Min.

Zum WM-Auftakt gegen Brasilien traf Ismael Saibari (rechts) nach etwa 20 Minuten. Gut möglich, dass da auch am Tegernsee und in Grünwald noch der Fernseher lief.
Zum WM-Auftakt gegen Brasilien traf Ismael Saibari (rechts) nach etwa 20 Minuten. Gut möglich, dass da auch am Tegernsee und in Grünwald noch der Fernseher lief. Justus Stegemann/Imago

Mit Marokkos Nationalelf bestreitet der Stürmer Ismael Saibari bisher eine erfolgreiche WM. Danach wird er zum FC Bayern wechseln – um dort jener Stammspieler ohne Stammplatz zu werden, den die Münchner dringend brauchen.

Von Christof Kneer

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In der für den Weltfußball relevanten Tegernseer und Grünwalder Zeitzone (TGZ) liefen die beiden Marokko-Spiele um Mitternacht. Das ist zu spät, um den Fernsehabend einfach entspannt zu verlängern, aber zu früh, um das Interesse völlig einzustellen. Über das Fernsehverhalten von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ist in diesem Fall nichts bekannt, aber grundsätzlich weiß jeder Bayernkenner, dass man TV-Bilder in diesem Verein nie unterschätzen darf.

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